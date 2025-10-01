Сурин забил 8-й гол в сезоне и возглавил гонку снайперов КХЛ. У 19-летнего форварда «Локомотива» 13 очков в 11 матчах

19-летний Егор Сурин возглавил гонку снайперов КХЛ.

Нападающий «Локомотива » набрал 3 (1+2) очка в игре против «Барыса» (5:1).

Всего на счету Егора Сурина теперь 13 (8+5) очков в 11 матчах сезона-2025/26. Он вышел на 1-е место в гонке снайперов Фонбет Чемпионата КХЛ.

2-е место с 7 голами делят Никита Коростелев («Спартак »), Руслан Абросимов («Северсталь »), Александр Радулов («Локомотив») и Сергей Гончарук («Торпедо»).