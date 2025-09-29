  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й
2

Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й

Виктор Федоров занял 35-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff.

Топ-40 возглавил нападающий Гэвин Маккенна.

1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания); 

2. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);

3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);

4. з Райан Лин («Ванкувер Джайентс»);

5. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);

6. н Итан Белчетц («Виндзор»);

7. н Райан Рубрук («Ниагара»);

8. н Мэтис Престон («Спокан»);

9. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);

10. н Вигго Бьерк («Юргорден»);

...24. н Никита Клепов («Сагино»);

...35. н Виктор Федоров («Чайка»);

36. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);

...38. н Егор Шилов («Викториявилль»).

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
logoНикита Щербаков
logoСалават Юлаев
Драфт НХЛ
logoКХЛ
рейтинги
logoНХЛ
Ивар Стенберг
logoГэвин Маккенна
logoМХЛ
Вигго Бьерк
logoФрелунда
Спокан
Китон Верхофф
Викториявилль
logoЧайка
Виктор Федоров
logoЮргорден
Райан Лин
Райан Рубрук
logoТорпедо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Козлов о последнем месте «Салавата» на Востоке: «Посмотрите на состав: в защите ребята 2007 года рождения. Половина команды впервые сыграла в «Зеленом дерби»
4719 сентября, 22:03
Козлов о 3:4 от «Торпедо»: «Салават» провел хорошую игру, но допустил одну ошибку. Мы должны выигрывать матчи, где ведем в один гол»
256 сентября, 17:24
Главные новости
Фетисов посетил похороны Кеосаяна: «Потеряли крутого мужика. Журналист с потрясающим чувством юмора. С ним приятно было дружить»
14 минуты назад
КХЛ. СКА сыграет с «Торпедо», «Ак Барс» в гостях у «Автомобилиста», «Локомотив» против минского «Динамо»
4355 минут назад
Коньков о Кузнецове: «В НХЛ тренировочные лагеря в полном разгаре, а Евгений пока тренируется в России. Возможно, идет набивание цены перед клубами КХЛ»
5сегодня, 11:47
Фетисов о том, сыграет ли еще Овечкин на ОИ: «Был шанс в 2026-м, но его отобрали. Через 4 года он будет уже достаточно возрастным хоккеистом. Скорее всего нет, чем да»
6сегодня, 11:37
Леонид Вайсфельд: «У таких команд, как «Ак Барс» и «Динамо», высокий потенциал. Сбрасывать казанцев со счетов ни в коем случае нельзя»
2сегодня, 11:27
Кудерметов о Киеве в 90-е: «Были разговоры, что мы кормим Россию, весь СССР, мы такие, сякие. Хорошо, вы остались сами по себе и что? Себя можете сами прокормить?»
10сегодня, 10:49
Фетисов о дебюте в театре: «Когда в глаза светит, не очень приятная история. Пришлось играть самого себя. Сам по себе этот опыт был интересным»
3сегодня, 10:38
Вайсфельд о контрактной ситуации Кузнецова: «Может быть, там дело не в игроке и его агенте? Мы не знаем, что происходит на самом деле»
3сегодня, 10:31
Капризов – 12-й в топ-50 лучших игроков НХЛ от NHL Network, Пастрняк – 11-й, Рантанен – 13-й, Айкел – 14-й
17сегодня, 10:18
На какой арене поскользнулся Жозе Моуринью после символического вбрасывания? И другие 12 вопросов на хоккейную эрудицию
сегодня, 10:00Тесты и игры
Ко всем новостям
Последние новости
Слепышев о «Динамо»: «Психологически давит, что клуб находится внизу таблицы. Такое не должно долго продолжаться, нужно подниматься выше»
354 минуты назад
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
2сегодня, 12:53
Сергей Коньков: «У «Ак Барса» мастеровитая команда. Есть моменты, которые нужно корректировать, но потенциал у клуба большой»
сегодня, 12:42
Николай Бобров: «У Демидова с катанием никогда проблем не замечалось. Не знаю, кто выдумал это. Ваня обыгрывал людей и ногами, и руками, и головой»
2сегодня, 12:29
Мальцев о 4-м поражении подряд дома: «Спартак» давно не побеждал перед своими болельщиками, стыдно уже. Нужно сконцентрированнее играть, серьезнее и солиднее действовать»
1сегодня, 12:14
Эдуард Кудерметов: «Ак Барс» всегда ставит перед собой максимальные задачи. Проблемы случаются, состав не гарантирует результат. Главное – мотивация игроков, единый коллектив чтобы был»
сегодня, 11:58
Гросс о «Тракторе»: «Мы стартовали с 6 игр подряд на выезде, было непросто. Наложились травмы, дисквалификации»
сегодня, 11:14
Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
сегодня, 10:59
Тодд о 1-м голе за «Спартак»: «Рад, что наконец-то забил, сразу груз с плеч. Воспользовался заслонами, которые поставили ребята. Прошел, бросил»
сегодня, 09:57
Гросс о переходе в «Трактор»: «Моя цель – выиграть чемпионство. То, что клуб постоянно проходил далеко в плей-офф, стало ключевым фактором»
сегодня, 09:49