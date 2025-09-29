Клепов – 24-й в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff, Маккенна – 1-й, Федоров – 35-й, Щербаков – 36-й, Шилов – 38-й
Виктор Федоров занял 35-е место в рейтинге драфта НХЛ-2026 от Daily Faceoff.
Топ-40 возглавил нападающий Гэвин Маккенна.
1. н Гэвин Маккенна (университет штата Пенсильвания);
2. з Китон Верхофф (университет Северной Дакоты);
3. н Ивар Стенберг («Фрелунда»);
4. з Райан Лин («Ванкувер Джайентс»);
5. н Тайнэн Лоуренс («Маскегон»);
6. н Итан Белчетц («Виндзор»);
7. н Райан Рубрук («Ниагара»);
8. н Мэтис Престон («Спокан»);
9. з Дэксон Рудольф («Принс Альберт»);
10. н Вигго Бьерк («Юргорден»);
...24. н Никита Клепов («Сагино»);
...35. н Виктор Федоров («Чайка»);
36. з Никита Щербаков («Салават Юлаев»);
...38. н Егор Шилов («Викториявилль»).
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Daily Faceoff
