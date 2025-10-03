Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
Вячеслав Быков высказался о переходе Евгения Кузнецова в «Металлург».
«Безусловно, игрок с таким опытом и уровнем мастерства, как у Евгения, сможет усилить атаку любого клуба и даже такого сильного, как «Металлург»!
Приобритение такого мастера поможет не только добиваться результата команде, но это и отличная возможность для передачи его опыта молодым игрокам.
Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
