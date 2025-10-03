Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
Александр Барабанов высказался о предстоящем матче против «Амура».
Игра состоится сегодня, 3 октября.
– Команда проживает непростой период, за счет чего его можно преодолеть?
– За счет командной работы, командных действий. Ребята должны верить друг в друга, поддерживать и выполнять игровое задание.
– Как сейчас нужно действовать команде?
– Исключить ошибки, за которые соперник нас наказывает. Мы пропускаем очень легкие голы. Минимизировать ошибки, играть попроще и отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх.
Максимально постараемся порадовать наших болельщиков, – сказал нападающий «Ак Барса» Александр Барабанов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Ак Барса»
