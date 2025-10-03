«Трактор» возглавил рейтинг детских хоккейных школ от КХЛ по итогам сезона-2024/25. Курдин – 1-й среди тренеров, Суярков – 2-й

  • Спортс
7

Школа «Трактора» возглавила рейтинг ДЮСШ по итогам сезона-2024/25.

КХЛ опубликовала рейтинги детско-юношеских тренеров и школ в рамках реализации программы по стимулирующим выплатам.

Первое место по итогам сезона-2024/25 заняла школа челябинского «Трактора» (297,85 балла). Вторым стал «Локомотив» (268,70), третьим – ЦСКА (265,59).

В топ-10 также вошли «Металлург», «Нефтехимик», московское «Динамо», «Авангард», «Ак Барс», московские «Белые Медведи» и «Салават Юлаев».

Рейтинг тренеров возглавил Геннадий Курдин (60,44 балла), воспитанниками которого являются игроки «Динамо» Никита Гусев и Игорь Ожиганов.

Второе место занял Сергей Суярков (49,76), известный по работе с игроками школы ЦСКА 1995 года рождения, среди которых Александр Шаров, Сергей Толчинский, Николай Голдобин и другие.

Размер премии тренеров варьируется в зависимости от места в рейтинге – за первое место тренер получит 1 млн рублей, за десятое – 300 тысяч. Тренеры, занявшие места с 51-го по 100-е – получат по 100 тысяч рублей. Они будут претендовать на премии, пока их воспитанники выступают в клубах Фонбет Чемпионата КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
