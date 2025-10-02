Яруллин может пропустить до 6 месяцев из-за травмы. Защитник «Ак Барса» не сыграет в этом регулярном чемпионате («Бизнес Online»)

Альберт Яруллин может пропустить до 6 месяцев из-за травмы.

Ранее защитник «Ак Барса » был помещен в список травмированных из-за травмы нижней части тела.

По информации «Бизнес Online», Яруллин с большой долей вероятности больше не сыграет в нынешнем FONBET чемпионате КХЛ. При благополучном исходе он восстановится только к старту плей-офф.

В текущем сезоне 32-летний защитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями при полезности «плюс 2».

