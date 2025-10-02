Игорь Ларионов-младший прокомментировал гол в ворота бывшей команды.

СКА проиграл «Торпедо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ. 27-летний нападающий забросил первую для себя шайбу в текущем сезоне. Ларионов-младший выступал за «Торпедо » с 2022 по 2025 год.

– Насколько долгожданным стал ваш гол?

– Конечно, всегда приятно забивать. Я не переживал. Как говорили ребята и тренеры: «Правильно будешь играть – результат придет». Просто старался выполнять свою работу и в обороне, и в атаке. Знал, что этот момент придет, и когда он пришел, я был готов к нему.

– Как удалось поймать этот момент?

– В этой же смене я один раз так же выкатывался, пытался бросить, защитник заблокировал. Во второй раз получил шайбу в таком же моменте, показал бросок, защитник на меня выехал и пытался заблокировать, в этот момент я понял, что Локтионов вообще один был, поэтому я отдал ему и открылся. Андрюха дал мне шикарный пас, мне оставалось только попасть, так и получилось.

– Особенно приятно забить именно «Торпедо»?

– Не могу так сказать. Я там играл, у меня много знакомых ребят. Даже в детстве приятно братьев обыграть, сестер обыграть – это что‑то вроде такого.

Для меня нет разницы, забить «Торпедо», «Ак Барсу» или «Чикаго Блэкхокс». Гол есть гол. Самое важное – помочь команде, – заявил форвард СКА Игорь Ларионов-младший .