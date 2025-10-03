  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»
10

Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»

Евгений Кузнецов заявил, что был не против перейти в «Трактор» в это межсезонье .

Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора». Ранее он перешел в «Металлург».

– Понимаете, почему «Трактор» не сделал летом в вашу сторону ни единого шага? Они обиделись, что вы ушли в СКА в прошлом сезоне?

– Не знаю… Да кого я обманываю? Знаю, конечно! Но не буду говорить. Понимаете, я очень сильно люблю этот клуб. И просто поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в какие‑то перепалки. Тут нет никакого конфликта. Мы в хороших дружеских отношениях.

Просто у них свое видение. И я во многом благодарен – это огромная мотивация, я снова беру на свои плечи большой груз.

Но самое главное, чтобы болельщики понимали: я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался. Я не специально перешел в Магнитогорск, как многие люди говорят. Я готов был играть в Челябинске. Но не получилось.

Поэтому я двигался дальше, поступило предложение от «Металлурга», которое я принял с удовольствием. У нас возникло обоюдное желание, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов. 

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
logoЕвгений Кузнецов
logoМеталлург Мг
logoКХЛ
logoМатч ТВ
logoТрактор
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
23сегодня, 10:15
Кузнецов об игре за СКА: «Меня дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал очко за матч. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь играть на команду»
31сегодня, 08:43
Кузнецов о переговорах с клубами НХЛ: «В «Питтсбурге» сразу сказали нет, другие команды были. Два дня назад у Бабаева на руках был контракт. Но я сильно хотел поиграть в КХЛ»
75сегодня, 07:25
Главные новости
Быков о Кузнецове в «Металлурге»: «Хорошая инвестиция. Такие вложения дадут отличную «прибыль» для клуба в целом, тем более в борьбе за чемпионство»
122 минуты назад
Каменский о рекордном контракте Капризова: «В НХЛ разбираются в хоккее, знают, на что тратить деньги»
32 минуты назад
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
67сегодня, 11:00
Фетисов о Валиевой: «Желаю ей удачи. Надеюсь, она сможет вернуться на высокий уровень. Если возобновила тренировки, значит, она сильная спортсменка, у которой все получится»
1сегодня, 11:28
Харт подпишет контракт с «Вегасом», скорее всего. Вратарь также рассматривал варианты с «Каролиной» и «Ютой» (The Athletic)
2сегодня, 11:15
Президента КХЛ Морозова внесли в базу «Миротворца» за «покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины»
34сегодня, 10:53
Дмитрий Рябыкин: «Локомотиву» удалось избежать чемпионского синдрома. Примером для команды стал Радулов. У него с энергией проблем нет, он может подзарядить любого»
сегодня, 10:31
Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
23сегодня, 10:15
Гендиректор «Авангарда» об отстранении Чеккони: «Он без всякой грязи встал на защиту партнера. И так сурово наказан. Хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, это неправильно»
7сегодня, 09:59
Буцаев возглавил «Сибирь», контракт – до конца сезона. Брат тренера руководит селекционной службой клуба
18сегодня, 09:42
Ко всем новостям
Последние новости
Барабанов об «Ак Барсе»: «Мы пропускаем очень легкие голы. Нужно минимизировать ошибки, играть попроще, отсюда придут кураж, уверенность. Они нам помогут в играх»
10 минут назад
Кикнадзе о Кузнецове: «Приветствую желание Евгения играть в ВХЛ, это повысит интерес к лиге. Думаю, возможность стать чемпионом России окажется для него дополнительным стимулом»
149 минут назад
Зиновьев о Морозове в «Миротворце»: «В списке есть Валуев, много знаменитых людей. Это отражает их значимость. Они работают на благо нашей необъятной страны»
158 минут назад
Тертышный об обмене из «Торпедо»: «Слава богу, «Адмиралу» я понадобился. Теперь нужно каждый день доказывать, что достоин быть здесь, играть в основном составе»
1сегодня, 10:57
«Лада» и Дюфур расторгли контракт по соглашению сторон. У форварда 2+1 в 7 матчах сезона
сегодня, 10:24
Генменеджер «Сибири» о Буцаеве: «Он не раз доказывал свою состоятельность. Считаем, что с его приходом игра команды поменяется и мы добьемся нужного результата»
6сегодня, 09:48
Джиошвили о 3:2 с «Трактором»: «Суперпобеда. Два плей-офф подряд мы им проигрывали, поэтому был дополнительный настрой»
2сегодня, 08:54
Рябыкин о матче «Локомотива» с «Авангардом»: «Встретятся команды, которые играют в агрессивный хоккей. Они во многом похожи, ведь их возглавляют североамериканские тренеры»
2сегодня, 08:28
Ларионов-младший о 2:3 с «Торпедо» после 2:0: «Когда СКА ведет в третьем периоде, иногда надо попроще сыграть. Лишний раз не дать пас, а забросить в глубину и сыграть на счет»
5сегодня, 07:53
ЦСКА не заинтересован в приглашении вратаря Самсонова («Чемпионат»)
1сегодня, 07:15