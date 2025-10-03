Евгений Кузнецов: «Я был готов играть за «Трактор», не отказывался. Очень люблю этот клуб, поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в перепалки»

Евгений Кузнецов заявил, что был не против перейти в «Трактор» в это межсезонье .

Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора ». Ранее он перешел в «Металлург».

– Понимаете, почему «Трактор» не сделал летом в вашу сторону ни единого шага? Они обиделись, что вы ушли в СКА в прошлом сезоне?

– Не знаю… Да кого я обманываю? Знаю, конечно! Но не буду говорить. Понимаете, я очень сильно люблю этот клуб. И просто поддержу любое их решение. Не собираюсь вступать в какие‑то перепалки. Тут нет никакого конфликта. Мы в хороших дружеских отношениях.

Просто у них свое видение. И я во многом благодарен – это огромная мотивация, я снова беру на свои плечи большой груз.

Но самое главное, чтобы болельщики понимали: я был готов играть за «Трактор» и ни в коем случае не отказывался. Я не специально перешел в Магнитогорск, как многие люди говорят. Я готов был играть в Челябинске. Но не получилось.

Поэтому я двигался дальше, поступило предложение от «Металлурга», которое я принял с удовольствием. У нас возникло обоюдное желание, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

Евгений Кузнецов – в «Металлурге». Как это вообще получилось?