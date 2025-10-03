Кузнецов о карьере: «Хочу еще 10 лет выступать. Последний сезон проведу в ВХЛ, если возьмут. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея»
Евгений Кузнецов сообщил, что хотел бы завершить карьеру через 10 лет.
– Сколько вы еще хотите играть в хоккей?
– Я хочу еще 10 лет выступать.
– Ого!
– И хочу еще в ВХЛ поиграть. Мы недавно виделись с Александром Степановым, когда «Барс» играл с «Челметом». Посидели, поболтали после матча. И я им сказал, что последний сезон точно хочу в ВХЛ провести. Хочу поездить на автобусе, просто кайфануть от хоккея.
Поэтому когда будет мой последний сезон, то я проведу его в «вышке». Если, конечно, меня возьмут.
– В «Челмет» должны.
– Ну не знаю. Если будет такая возможность, то вообще шикарно – провести в Челябинске последний хоккейный год. Но это еще нескоро, – сказал 33-летний нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.
Кузнецов является воспитанником хоккейной школы «Трактора».
