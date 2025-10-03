Кузнецов об игре за СКА: «Меня дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал почти очко за матч. Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь играть на команду»

Евгений Кузнецов высказался о своем выступлении за СКА.

Нападающий набрал 40 (13+27) очков в 45 матчах регулярки и Кубка Гагарина за СКА в сезоне-2024/25. После окончания сезона клуб из Санкт-Петербурга расторг договор с игроком.

Ранее Евгений Кузнецов подписал контракт с «Металлургом ».

– Что позитивное вы извлекли для себя в прошлом сезоне за СКА?

– То, что я шел почти очко за игру, ха-ха! Меня так дерьмом поливали, а я с двумя травмами набирал очко за матч. И перед плей-офф долго не тренировался, но вышел и достаточно неплохо играл.

Может, людям хотелось видеть большее, но я стараюсь во время матчей играть на команду. И если счет 3:1 или 4:1, то я не буду лететь за очками. Играю спокойно, за коллектив. Меня эти «гол плюс пас» не особо волнуют. Главное, чтобы команда побеждала и добивалась успеха. Ведь в этом и заключается фишка командной игры, – сказал нападающий «Металлурга» Евгений Кузнецов.

