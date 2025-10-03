  • Спортс
  • Гендиректор «Авангарда» об отстранении Чеккони: «Он без всякой грязи встал на защиту партнера. И так сурово наказан. Хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, это неправильно»
Гендиректор «Авангарда» об отстранении Чеккони: «Он без всякой грязи встал на защиту партнера. И так сурово наказан. Хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, это неправильно»

Гендиректор «Авангарда» недоволен дисквалификацией Джозефа Чеккони.

КХЛ отстранила Чеккони на один матч. Защитник омского клуба стал зачинщиком драки в игре FONBET чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (6:1). Игрок также был оштрафован.

«Вот сейчас не понял. В чем одно из главных отличий хоккея от футбола, что, собственно, и импонирует мне как новому апологету этой игры, так это открытая, честная, мужская борьба, плечо в плечо, тело в тело. И традиционная возможность выяснить отношения в поединке один на один, если ситуация требует. Можно сколь угодно возмущаться и ворчать, но это традиция, часть игры, без этого хоккей перестанет быть хоккеем.

И вот теперь я вижу, как нашего игрока безосновательно наказывают дважды, нет, трижды. В самой игре за драку – на полпериода сажают на скамейку штрафников, потом денежный штраф и еще дисквалификация на игру.

Чеккони получил обидную травму на самом старте подготовки к сезону, практически не успев начать нормально тренироваться с командой. Терпел, пахал, чтобы вернуться на лед. Как вы думаете, волновался он перед первой игрой? Когда ты хочешь всем показать, кто ты такой? Команде, тренеру, болельщикам, себе самому.

Арена у нас непростая. Выйдешь во двор поиграть, где на тебя смотрят три вороны на дереве и бабушка у подъезда – так и то волнуешься. А тут 12 000 зрителей, десятки тысяч у экранов. Но он с первых минут играл так, что всем стало ясно – этот парень не просто так тут. И выполнял четко свою работу. Свою роль.

И без всякой грязи встал на защиту своего партнера. И вот так сурово наказан.

Что получается? Теперь игроки сто раз подумают, прежде чем бросаться на защиту своих партнеров, своих лидеров? Но ведь так хоккей может потерять важный элемент своего ДНК, элемент, который среди других привлекает к этой великой игре новых поклонников. Это неправильно.

В НХЛ был ровно такой опыт, когда зачинщикам давали сразу дисквалификацию. Прожило правило ровно сезон. Отменили... Ждем Чико на льду, я уверен, он выдержит и это испытание», – написал генеральный директор «Авангарда» Герман Чистяков.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал Германа Чистякова
