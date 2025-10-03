Кузнецов о том, что перешел в «Металлург»: «Обрадовался, конечно. Очень интересная команда, ее хоккей мне подходит. Кто сейчас позвонил первым, я не скажу, это не так важно»

Евгений Кузнецов рад тому, что стал игроком «Металлурга».

33-летний форвард подписал контракт с магнитогорским клубом до конца сезона.

– Насколько вы рады тому, что перешли в «Металлург»? Ходило много разговоров о том, где вы продолжите карьеру.

– Я этому обрадовался, конечно. Очень интересная команда, и ее хоккей мне очень подходит. Хотя я пока не слишком глубоко знаю систему. Но сужу по тому, что смотрел по телевизору. Думаю, мне будет комфортно играть, и даже неважно, с кем в звене.

– Как получился вариант с «Металлургом»? Несколько недель назад вы приезжали в город, фотографировались в ложе с Владимиром Ткачевым.

– Просто тогда мой агент Шуми Бабаев был в Челябинске, а я только из Америки прилетел. Мы доехали до Магнитогорска, я увиделся с Володей. Мы поболтали, а потом я улетел в Москву тренироваться. Там просто стечение обстоятельств, так получилось.

Кто сейчас позвонил первым, как мы договаривались с «Магниткой», я не скажу. Это не настолько важно. Самое главное, что я здесь и контракт подписан. Стараюсь как можно скорее набрать форму, – сказал Кузнецов.

