Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин заявил, что учит русскому языку Спенсера Мартина.

– Со своим иностранным партнером по вратарской линии Спенсером Мартином общаетесь?

– Да, мы с ним друзья еще те. Он меня учит английскому, я его – русскому. Смеемся вместе. Он хороший мужик.

– При не самой качественной игре Мартина за весь сентябрь вы провели лишь два полных матча. Чувствуете доверие от тренерского штаба?

– Буду работать, чтобы оправдать их доверие, – сказал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин .

Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»