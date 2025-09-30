Вратарь ЦСКА Гамзин о Мартине: «Хороший мужик, мы друзья еще те. Он меня учит английскому, я его – русскому»
Вратарь ЦСКА Дмитрий Гамзин заявил, что учит русскому языку Спенсера Мартина.
– Со своим иностранным партнером по вратарской линии Спенсером Мартином общаетесь?
– Да, мы с ним друзья еще те. Он меня учит английскому, я его – русскому. Смеемся вместе. Он хороший мужик.
– При не самой качественной игре Мартина за весь сентябрь вы провели лишь два полных матча. Чувствуете доверие от тренерского штаба?
– Буду работать, чтобы оправдать их доверие, – сказал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин.
Гамзин об игре с «Ладой»: «Команда меня поддержала. Когда я выскочил на лед, многие сказали: «Давай, давай, Гамза». Для будущей уверенности хорошо, что не пропустил»
