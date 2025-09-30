  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)
1

Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)

Кевин Лабанк и Оливер Шилингтон не прошли просмотр в «Каролине».

Ранее оба игрока подписали пробные соглашения с «Харрикейнс». 

Как сообщает инсайдер TSN Крис Джонстон, «Каролина» не стала предлагать хоккеистам полноценные контракты. 

По данным журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, ЦСКА является для Лабанка наиболее вероятным клубом для продолжения карьеры. Ранее сообщалось, что армейцы интересуются американским нападающим. 

В прошлом сезоне Лабанк провел 34 матча за «Коламбус» в регулярке НХЛ и набрал 12 (2+10) очков.

Шилингтон за карьеру провел 232 матча в НХЛ с учетом плей-офф. В прошлом сезоне 28-летний защитник выступал за «Колорадо» и «Анахайм». На его счету 19 игр и 5 (1+4) очков при полезности «минус 2».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
