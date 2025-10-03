Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»

Максим Джиошвили порассуждал о реакции Отара Кушанашвили на гол «Трактору».

– Если бы твой гол увидел Отар Кушанашвили, сказал бы он, что хоккей придумали в Грузии?

– Он может сказать все, что угодно. У него очень здорово получается выражать свои эмоции. Он любит ненормативную лексику.

У него такой словарный запас, что он мог бы сказать, что угодно. Я бы хотел научиться такому навыку коммуникации.

Что касается Грузии, то, возможно, и сказал бы. Надо у него спрашивать, – сказал форвард «Динамо » после матча FONBET КХЛ с челябинцами (3:2 Б).

