Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»
Максим Джиошвили порассуждал о реакции Отара Кушанашвили на гол «Трактору».
– Если бы твой гол увидел Отар Кушанашвили, сказал бы он, что хоккей придумали в Грузии?
– Он может сказать все, что угодно. У него очень здорово получается выражать свои эмоции. Он любит ненормативную лексику.
У него такой словарный запас, что он мог бы сказать, что угодно. Я бы хотел научиться такому навыку коммуникации.
Что касается Грузии, то, возможно, и сказал бы. Надо у него спрашивать, – сказал форвард «Динамо» после матча FONBET КХЛ с челябинцами (3:2 Б).
Чудо-камбэк «Трактора» – с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости