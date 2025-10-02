Кудашов о 3:2 с «Трактором»: «Спасибо боженьке, что дал нам эту победу. Каждую игру пытаемся немножко выздоравливать. Команда находит себя, находит цель»
Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.
– В овертайме вы приняли нетривиальное решение, использовав тайм-аут в середине большинства соперника. Для вас было настолько принципиально, чтобы именно эта тройка ваших игроков отдохнула и осталась на льду?
– Соперник не менялся. Поэтому те, кто оборонялся, делали это успешно. Они видели, что соперник оставляет своих, поэтому да – мне было нужно, чтобы они остались на льду.
– Насколько довольны тем, как настроились на овертайм и впоследствии – на буллиты? Смогли же отбиться в овертайме в меньшинстве и завелись после этого?
– А что надо ответить?
– Какие слова нашли, чтобы команда не расклеилась?
– Ничего не находил. Ребята сами [все понимали]. У нас идет такая полоса, в которой каждую игру мы пытаемся немножко выздоравливать. Команда находит себя, находит цель. Поэтому тут ничего и говорить не надо было. Все взрослые люди и сами понимали, то они сделали или не то.
Вдвойне было бы обидно, если бы уступили, поэтому приложили все силы, чтобы выиграть матч. Спасибо боженьке, что дал нам эту победу. В овертайме две минуты выстояли втроем – это круто. Надо поблагодарить всех, кто участвовал в этом меньшинстве. Они выстояли, хорошо сыграв.
Но, конечно, сегодня и рад, потому что это серьезное испытание, которое придает сил и сплачивает. И расстроен, что допускаем такие детские ошибки, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.
