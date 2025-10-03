Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»

Алексей Кудашов высказался после победы над «Трактором» (3:2 Б).

Челябинская команда ушла с 0:2, сравняв счет за 27 секунд до конца 3-го периода, но уступила по буллитам.

— Думаю, получилась интересная игра. Играли хорошо – от начала и до конца. Интригу зрителям дали. Могу сказать, что доволен.

– Вели всю игру и фактически доминировали, но как допустили эту ситуацию в концовке? Чего не хватило, чтобы спокойно довести игру?

– Мы для зрителей сыграли. Хотели, чтобы они посмотрели овертайм.

– Алексей Николаевич, и все-таки: в начале вы сказали, что довольны командой, но, если честно, по вам сейчас точно не сказать, что вы довольны. Все-таки сильно расстроились из-за такой концовки?

– Она очень детская. Очень. Не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Но, если отвечать на предыдущий вопрос, то надо было держать шайбу. Не надо было лишний раз атаковать, а надо было просто доиграть и удержать счет.

Однако ничего страшного. Ошибки для того нам и даются по жизни, чтобы их исправлять, – сказал главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов.

