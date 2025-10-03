Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»
Подъяпольский защищал ворота «Динамо» в игре с «Трактором». Вратарь сыграл впервые в сезоне.
– Насколько соскучились по играм?
– Конечно, я очень соскучился по игре, по болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф. Мне было приятно выходить и играть.
– Насколько принципиальна была с «Трактором»?
– Не сказал бы, что важно было вернуться в матче с «Трактором». Мне надо было хорошо войти и помочь команде выиграть.
– Было ли волнение перед матчем?
– Нет, никакого волнения не было. Я готовился к обычной игре.
– Сэйв после броска Коршкова выглядел очень круто.
– Для меня важно было помочь команде. Они мне, а я им помогаю. Мы одна команда. Я думаю, что это немного взбодрило коллектив.
– Решили не ловить бросок Жаркова, потому что знали об офсайде?
– Это я сейчас могу так сказать (улыбается). Летела несуразная бабочка. Надеюсь, что это был первый и последний раз, – сказал вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский.
Чудо-камбэк «Трактора» – с 0:2 за минуту до конца! В меньшинстве и с пустыми воротами
Каждый четверг – матч недели Fonbet КХЛ на Спортсе’’! Все матчи Fonbet КХЛ можно смотреть на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс