Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»

Владислав Подъяпольский высказался о победе «Динамо» над «Трактором» (3:2 Б).

Подъяпольский защищал ворота «Динамо» в игре с «Трактором». Вратарь сыграл впервые в сезоне.

– Насколько соскучились по играм?

– Конечно, я очень соскучился по игре, по болельщикам. Сегодня была атмосфера плей-офф. Мне было приятно выходить и играть.

– Насколько принципиальна была с «Трактором»?

– Не сказал бы, что важно было вернуться в матче с «Трактором». Мне надо было хорошо войти и помочь команде выиграть.

– Было ли волнение перед матчем?

– Нет, никакого волнения не было. Я готовился к обычной игре.

– Сэйв после броска Коршкова выглядел очень круто.

– Для меня важно было помочь команде. Они мне, а я им помогаю. Мы одна команда. Я думаю, что это немного взбодрило коллектив.

– Решили не ловить бросок Жаркова, потому что знали об офсайде?

– Это я сейчас могу так сказать (улыбается). Летела несуразная бабочка. Надеюсь, что это был первый и последний раз, – сказал вратарь «Динамо» Владислав Подъяпольский

