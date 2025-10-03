  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»
1

Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»

Дмитрий Рябыкин сказал, что в изменении стиля игры «Локомотива» нет риска.

– «Локомотив» закрепился на первом месте в чемпионате. Для нового тренерского штаба это сюрприз?

– Нет, Боб Хартли – это максималист, такая же и его тренерская команда.

Но мы не измеряем свою игру в чемпионатах, идем от матча к матчу. Это длинная дистанция, на которой неизбежны не только подъемы.

– Специалисты отмечают, что резко поменялся стиль игры ярославской команды. Это так?

– Наш штаб стремится к тому, чтобы команда играла в более агрессивный и атакующий хоккей. Считаем, что потенциал ярославского хоккея, школы «Локомотива» позволяет играть именно так.

– Нет ли здесь риска – отказываться от чемпионского стиля с акцентом на оборону?

– Риска нет, ведь копия всегда хуже оригинала. «Локомотив» Игоря Никитина играл в один хоккей, у «Локомотива» Боба Хартли другие предпочтения. Нормальный процесс, все течет, все меняется, – сказал тренер ярославского клуба. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Russia-Hockey.ru
logoБоб Хартли
logoКХЛ
logoИгорь Никитин
logoЛокомотив
logoДмитрий Рябыкин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Андрей Скабелка: «Локомотив» при Хартли и при Никитине – разные команды, они не похожи. Новый тренер уже внес изменения и будет продолжать это делать»
126 сентября, 15:45
Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»
26 сентября, 07:15
Хартли о противостоянии с Никитиным: «Никогда не готовлюсь к матчам против другого тренера. «Локомотив» играет в очень агрессивный хоккей, судей не обсуждаем»
618 сентября, 21:24
Терещенко об уходе Никитина из «Локомотива»: «Костяк остался, Хартли – отличный тренер, уже выигрывал Кубок Гагарина, он поможет команде выйти на новый уровень»
7 сентября, 19:27
Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
6 сентября, 04:34
Главные новости
Бабаев о Костине: «В НХЛ к нему очень хорошее отношение, я говорю с клубами. Ждем справедливого, честного контракта. В «Авангарде» Клим играть не будет»
314 минут назад
КХЛ. «Авангард» против «Локомотива», СКА в гостях у «Спартака», «Торпедо» сыграет с «Северсталью», ЦСКА примет «Металлург»
20сегодня, 04:50
Бучневич набрал 1+1 в матче с «Оттавой» на предсезонке. Форвард «Сент-Луиса» завершил игру с полезностью «+4»
1сегодня, 04:34Видео
Грицюк сделал ассист в выставочном матче с «Рейнджерс». У форварда «Нью-Джерси» 2+2 в 5 играх на предсезонке
1сегодня, 04:22Видео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» с Овечкиным проиграл «Бостону», «Тампа» забила 5 голов «Флориде», «Сент-Луис» разгромил «Оттаву»
16сегодня, 04:05
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
сегодня, 03:50Спецпроект
«Тампа» и «Флорида» набрали 186 минут штрафа в матче предсезонки. Было 4 драки и много стычек
4сегодня, 03:46Видео
Кучеров набрал 0+3 в матче с «Флоридой» на предсезонке и стал 2-й звездой. Он провел на льду 17:11, в том числе 10:02 – в большинстве
2сегодня, 03:34
Шабанов забил 1-й гол за «Айлендерс» – в матче с «Флайерс» на предсезонке. Ему ассистировал Цыплаков – в итоге 0+2 и звание 2-й звезды
1сегодня, 03:10Видео
Овечкин в 1-м матче предсезонки: 1 бросок, 3 хита, «минус 2» за 21:07 (7:54 – в большинстве) с «Бостоном»
2сегодня, 02:10
Ко всем новостям
Последние новости
Джиошвили о том, что мог сказать Кушанашвили про его гол «Трактору»: «Возможно, что хоккей придумали в Грузии. Он любит ненормативную лексику, здорово выражает эмоции»
34 минуты назад
Карбери после 1:3 с «Бостоном»: «Овечкин и Фегервары были хороши, они выполнили свою задачу. Сегодня мы немного увлеклись лишними передачами»
44 минуты назад
Глава «Торпедо» о новой арене: «Много x-факторов влияет на дату первого матча. Хотим открыться качественно и навсегда. Намеренно удлинили сроки ради этого»
59 минут назад
«Тампа» забрала вратаря Копли с драфта отказов «Лос-Анджелеса». В его активе 77 матчей в НХЛ
3сегодня, 05:00
Тарасов пропустил 5 шайб от «Тампы» в матче предсезонки. Вратарь «Флориды» отразил 28 из 33 бросков
1сегодня, 03:58
Мичков остался без очков в матче с «Айлендерс» на предсезонке. У него 1 бросок в створ и «минус 2» – худшая полезность в «Филадельфии» наряду с Зеграсом и Типпетом
сегодня, 03:22
Глава «Торпедо» о 2-м месте на Западе: «Спокойно оцениваем старт. Понимаем, что в некоторых победных матчах могла иначе сложиться картинка»
сегодня, 02:00
Кудашов о концовке матча с «Трактором»: «Она очень детская, не хочу выносить ее на публичное обсуждение. Надо было просто доиграть и удержать счет»
5вчера, 21:51
Михайлов о том, кем заменить сборную легионеров на КПК: «Можно сделать сборную КХЛ из российских хоккеистов. Иностранцев не приглашать»
5вчера, 21:43
Подъяпольский о 3:2 с «Трактором»: «Соскучился по игре, по болельщикам. Мне надо было хорошо войти и помочь «Динамо» выиграть»
1вчера, 21:33