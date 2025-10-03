Рябыкин о «Локомотиве» при Хартли: «Наш штаб стремится к более агрессивному и атакующему хоккею. Риска в смене стиля нет, копия всегда хуже оригинала»

Дмитрий Рябыкин сказал, что в изменении стиля игры «Локомотива» нет риска.

– «Локомотив» закрепился на первом месте в чемпионате. Для нового тренерского штаба это сюрприз?

– Нет, Боб Хартли – это максималист, такая же и его тренерская команда.

Но мы не измеряем свою игру в чемпионатах, идем от матча к матчу. Это длинная дистанция, на которой неизбежны не только подъемы.

– Специалисты отмечают, что резко поменялся стиль игры ярославской команды. Это так?

– Наш штаб стремится к тому, чтобы команда играла в более агрессивный и атакующий хоккей. Считаем, что потенциал ярославского хоккея, школы «Локомотива» позволяет играть именно так.

– Нет ли здесь риска – отказываться от чемпионского стиля с акцентом на оборону?

– Риска нет, ведь копия всегда хуже оригинала. «Локомотив» Игоря Никитина играл в один хоккей, у «Локомотива» Боба Хартли другие предпочтения. Нормальный процесс, все течет, все меняется, – сказал тренер ярославского клуба.