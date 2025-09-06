Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»

Равиль Якубов поделился впечатлениями от игры «Локомотива» при Бобе Хартли.

Ярославский клуб обыграл «Трактор » (2:1 Б) в матче за Кубок Открытия на старте нового Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Вы дважды играли в финале против «Авангарда» Боба Хартли, узнали своего старого оппонента?

– Да, Хартли узнаваем. Его команды всегда играют активно, в давление, двумя форвардами, а иногда и тремя. При этом игра идет по счету – например, в третьем периоде в каких-то эпизодах команда может откатиться, что вчера и показал «Локомотив».

На мой взгляд, «Локомотив» сыграл очень грамотно. У «Трактора» отличная атака, хороший вратарь, но, может быть, не самая сильная и креативная оборона. Прессингом она была нагружена по максимуму. Особенно во втором периоде при дальней скамейке.

На этом отрезке было доминирование одной команды – «Локомотива». Да и в целом эта команда сыграла более целостно, чем соперник.

– Получается, за лето штабу Хартли удалось перестроить стиль игры чемпионской команды?

– Все-таки по одному матчу сложно делать выводы. «Локомотив» Игоря Никитина был фундаментальной командой, все строилось от обороны, мне это нравилось. Но Хартли будет играть в другой хоккей.

Его элементы увидели уже в первом матче. Учитывая высокий скоростно-силовой потенциал игроков «Локомотива », его школы, у нового штаба все может получиться, – сказал бывший тренер ЦСКА.