Равиль Якубов о «Локомотиве» в Кубке Открытия: «Хартли узнаваем, его команды всегда играют активно, в давление. У Никитина все строилось от обороны, сейчас будет другой хоккей»
Ярославский клуб обыграл «Трактор» (2:1 Б) в матче за Кубок Открытия на старте нового Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Вы дважды играли в финале против «Авангарда» Боба Хартли, узнали своего старого оппонента?
– Да, Хартли узнаваем. Его команды всегда играют активно, в давление, двумя форвардами, а иногда и тремя. При этом игра идет по счету – например, в третьем периоде в каких-то эпизодах команда может откатиться, что вчера и показал «Локомотив».
На мой взгляд, «Локомотив» сыграл очень грамотно. У «Трактора» отличная атака, хороший вратарь, но, может быть, не самая сильная и креативная оборона. Прессингом она была нагружена по максимуму. Особенно во втором периоде при дальней скамейке.
На этом отрезке было доминирование одной команды – «Локомотива». Да и в целом эта команда сыграла более целостно, чем соперник.
– Получается, за лето штабу Хартли удалось перестроить стиль игры чемпионской команды?
– Все-таки по одному матчу сложно делать выводы. «Локомотив» Игоря Никитина был фундаментальной командой, все строилось от обороны, мне это нравилось. Но Хартли будет играть в другой хоккей.
Его элементы увидели уже в первом матче. Учитывая высокий скоростно-силовой потенциал игроков «Локомотива», его школы, у нового штаба все может получиться, – сказал бывший тренер ЦСКА.