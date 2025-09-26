Андрей Коваленко о «Локомотиве» при Хартли: «Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как хочет. Мы в Ярославле уже это проходили – с Вуйтеком»

Андрей Коваленко сравнил ситуацию Боба Хартли в «Локомотиве» с историей Вуйтека.

– Не рискует ли Хартли, перестраивая «Локомотив» на более атакующий хоккей?

– Когда у команды есть фундамент, профессионал может ее достраивать так, как ему хочется. Полная аналогия с возведением дома.

Читал в прессе интервью Дмитрия Рябыкина , помощника Хартли . Новые тренеры делают «Локомотив» более атакующим и силовым, стало больше давления в чужой зоне, это бросается в глаза. Имеют право – тем более пока новый курс подтверждается результатом, «Локомотив» идет в лидерах Запада. Отсюда и недавняя крупная победа «Локомотива» над новым ЦСКА.

Кстати, в свое время мы в Ярославле это уже проходили.

– Поясните.

– Четверть века назад ярославскую команду возглавил Владимир Вуйтек. Ему достался крепкий фундамент, построенный Петром Ильичем Воробьевым, в основании – две отличные пятерки.

Вуйтек не стал ничего ломать – только достраивал. Немного отпустил команду, дал больше кислорода в атаке. И мы два сезона подряд – как и ЦСКА после Никитина – становились чемпионами, – сказал Коваленко.