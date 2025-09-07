Терещенко об уходе Никитина из «Локомотива»: «Костяк остался, Хартли – отличный тренер, уже выигрывал Кубок Гагарина, он поможет команде выйти на новый уровень»

Алексей Терещенко высказался о возвращении Игоря Никитина в ЦСКА.

В сезоне-2024/25 «Локомотив » под руководством Никитина выиграл Кубок Гагарина. В межсезонье тренер покинул клуб и перешел в ЦСКА .

После этого «Локомотив» возглавил Боб Хартли. Ранее тренер уже работал в КХЛ и выигрывал Кубок Гагарина с «Авангардом».

«Уход Никитина повлияет на «Локо», но старый костяк остался, игроки те же самые.

Боб Хартли – отличный тренер, уже выигрывал Кубок Гагарина, он поможет команде выйти на новый уровень.

А для армейцев, конечно, хорошо, что Игорь Никитин вернулся в родные пенаты. От этого перехода в плюсе обе команды», – сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.