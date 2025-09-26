Андрей Скабелка: «Локомотив» при Хартли и при Никитине – разные команды, они не похожи. Новый тренер уже внес изменения и будет продолжать это делать»

Андрей Скабелка высказался об игре «Локомотива» в текущем сезоне.

Клуб занимает первое место в таблице Западной конференции с 13 очками после 8 игр.

«Локомотив» после ухода Никитина изменился. У Хартли другой подход к работе в клубе.

«Локомотив» при Хартли и при Никитине – это разные команды. Они не похожи. Новый главный тренер уже внес свои изменения и будет продолжать это делать», – сказал бывший главный тренер «Локомотива » Андрей Скабелка .