Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Кирилл остался, потому что верит, что мы можем выиграть»
Владелец «Миннесоты» заявил, что клуб будет фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.
Ранее Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).
«Поскольку Кирилл подписал контракт на следующие восемь лет, «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли.
Надеемся на его завоевание в ближайшие несколько лет. Кирилл остался с «Уайлд», потому что верит, что мы можем выиграть Кубок», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Odds.ru
