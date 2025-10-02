Владелец «Миннесоты» о контракте Капризова: «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли. Кирилл остался, потому что верит, что мы можем выиграть»

Владелец «Миннесоты» заявил, что клуб будет фаворитом в борьбе за Кубок Стэнли.

Ранее Кирилл Капризов продлил контракт с «Миннесотой» на 8 лет и 136 млн долларов. Это рекорд НХЛ по общей сумме и по средней годовой зарплате (17 млн).

«Поскольку Кирилл подписал контракт на следующие восемь лет, «Уайлд» будут фаворитами в борьбе за Кубок Стэнли .

Надеемся на его завоевание в ближайшие несколько лет. Кирилл остался с «Уайлд», потому что верит, что мы можем выиграть Кубок», – сказал владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд.

