Георгиев пропустил 3 шайбы и отразил 10 из 13 бросков в выставочном матче с «Питтсбургом». Луукконен получил травму и был заменен после 1-го периода

Александр Георгиев пропустил три шайбы в матче против «Питтсбурга».

«Баффало» проиграл «Питтсбургу » (3:5) в выставочном матче в рамках предсезонки НХЛ .

Юкко-Пекка Луукконен начал игру в качестве стартового вратаря «Сэйбрс», но из-за травмы был вынужден завершить игру после первого периода. Он отразил 11 из 12 бросков.

Начиная со второго периода в воротах «Баффало » появился Александр Георгиев , который пропустил три шайбы, отбив 10 из 13 бросков соперника (76,9% отраженных бросков).