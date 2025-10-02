Георгиев пропустил 3 шайбы и отразил 10 из 13 бросков в выставочном матче с «Питтсбургом». Луукконен получил травму и был заменен после 1-го периода
Александр Георгиев пропустил три шайбы в матче против «Питтсбурга».
«Баффало» проиграл «Питтсбургу» (3:5) в выставочном матче в рамках предсезонки НХЛ.
Юкко-Пекка Луукконен начал игру в качестве стартового вратаря «Сэйбрс», но из-за травмы был вынужден завершить игру после первого периода. Он отразил 11 из 12 бросков.
Начиная со второго периода в воротах «Баффало» появился Александр Георгиев, который пропустил три шайбы, отбив 10 из 13 бросков соперника (76,9% отраженных бросков).
