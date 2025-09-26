1

Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» в выставочном матче

Александр Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» на предсезонке.

«Баффало» уступил «Ред Уингс» (2:5) в выставочном матче. 

Российский вратарь, ранее подписавший с «Сэйбрс» контракт на год и 825 тысяч долларов, вышел в старте и провел полный матч.

Он отразил 35 из 40 бросков (87,5%). 

Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
logoДетройт
logoБаффало
logoНХЛ
выставочные матчи
logoАлександр Георгиев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Марнер дебютировал за «Вегас», сыграв в выставочном матче с «Ютой» в звене с Айкелом и Барбашевым. У Митча ассист, у Ивана 0+2, Джек набрал 2+1
4 минуты назадВидео
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» забил 5 голов «Филадельфии», «Монреаль» разгромлен «Торонто», «Рейнджерс» уступили «Айлендерс»
614 минут назадLive
КХЛ. «Лада» сыграет с «Шанхаем», «Локомотив» примет «Автомобилист», «Динамо» Минск против «Северстали»
19 минут назад
Капризов, Тарасенко и Юров остались без очков в выставочном матче «Миннесоты» с «Далласом» (2:5)
154 минуты назад
Демидов при 2:7 в игре с «Торонто»: ассист, 1 бросок, 3 потери и «минус 3» за 16:09. Иван набрал 1-е очко на предсезонке
1сегодня, 03:30Видео
Мирошниченко забил победный гол в матче с «Флайерс» на предсезонке – после сольного прохода к воротам Колосова
1сегодня, 03:15Видео
Овечкин может присоединиться к тренировкам «Вашингтона» в конце недели. Карбери надеется, что форвард сможет сыграть в 2 выставочных матчах
2вчера, 21:22
Ротенберг выложил фото с Пореченковым на фоне портрета Путина: «Михаил – народный артист России»
18вчера, 20:35Фото
Ги Буше об 1:5 от «Трактора»: «Нельзя побеждать, когда не играешь первые 20 минут. Надо оставаться скромными, голодными до побед, стоит только снять ногу с педали газа – проиграешь»
8вчера, 19:58
«Миннесота» показала форму к 25-летию клуба
5вчера, 19:48Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Ги Буше об «Авангарде»: «У нас отличная группа ребят, все хотят быть на одной волне. В большинстве моментов нам удается увидеть от них то, что ожидаем»
1вчера, 21:57
Галлан о Петербурге: «Недавно катался на лодке по рекам и каналам, было невероятно красиво. Похожую прогулку мы делали и в Москве – тоже фантастические впечатления. Красивейшие здания, архитектура»
2вчера, 21:46
Вратарь «Трактора» Мыльников: «Всегда чувствую в себе силы. Считаю, что я даже лучший в КХЛ. А как по-другому играть в хоккей, если не считать так?»
1вчера, 21:37
Рашевский об 1:5 от «Трактора»: «Мы полностью отдали 1-й период, проиграли всю борьбу. Во 2-м наладили игру, но тяжело вернуться, когда горишь 0:3»
вчера, 20:59
Барков получил травму на тренировке «Флориды»
2вчера, 20:50
Хара стал наставником и советником «Бостона» по хоккейным операциям
вчера, 20:19
Калинюк про обмен из «Ак Барса»: «В начале был немного шокирован, это было неожиданно. Сейчас все отлично, я рад стать частью «Салавата Юлаева»
1вчера, 19:31
Гру о Григоренко: «Если не увидим никаких откатов в восстановлении, надеюсь, увидим его уже против «Спартака». Вчера Михаил провел отличную тренировку»
вчера, 18:59
Билялов об «Ак Барсе»: «Если будем выгрызать победу в каждом матче, можно говорить, что выходим из кризиса. Две следующие игры будут основополагающими»
1вчера, 18:53
Кравец об 1:2 от «Ак Барса»: «В плане создания моментов мы полностью переиграли Казань, но мастерства в завершении не хватило. Хорошая игра в плане самоотдачи, движения, работы»
1вчера, 18:44