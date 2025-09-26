Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» в выставочном матче
Александр Георгиев пропустил 5 шайб после 40 бросков «Детройта» на предсезонке.
«Баффало» уступил «Ред Уингс» (2:5) в выставочном матче.
Российский вратарь, ранее подписавший с «Сэйбрс» контракт на год и 825 тысяч долларов, вышел в старте и провел полный матч.
Он отразил 35 из 40 бросков (87,5%).
Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
