Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой
Александр Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало».
29-летний вратарь, подписавший контракт с «Сэйбрс» в качестве свободного агента, вышел в старте на выставочный матч с «Коламбусом» (4:0).
За два периода россиянин отразил 16 бросков, после чего уступил место в воротах Девону Леви.
В итоге Георгиев был признан первой звездой встречи.
