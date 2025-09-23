Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало» – выставочном с «Коламбусом». Он отразил 16 бросков за два периода и стал 1-й звездой

Александр Георгиев не пропустил в первом матче за «Баффало».

29-летний вратарь, подписавший контракт с «Сэйбрс» в качестве свободного агента, вышел в старте на выставочный матч с «Коламбусом » (4:0).

За два периода россиянин отразил 16 бросков, после чего уступил место в воротах Девону Леви.

В итоге Георгиев был признан первой звездой встречи.