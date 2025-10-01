  • Спортс
Мишуров о драке с Гуской: «Уже давно хотелось, это было незакрытым гештальтом. Не жалею, что пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь»

Андрей Мишуров высказался о драке с голкипером «Адмирала» Адамом Гуской.

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:1. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями команд Андреем Мишуровым и Адамом Гуской.

«Здорово начали в первом периоде, что и просил тренер, выполнили установку, забили четыре гола. Не скрою, были особые чувства в некоторые моменты игры против бывшей команды, приятно было выиграть. Желаю ребятам только удачи, у меня отличные воспоминания о клубе и городе.

Драка с Гуской? Если честно, то мне уже давно хотелось, это было таким незакрытым гештальтом, и сегодня возможность представилась. Я видел, что Адам чуть выдвинулся из ворот, поднял руку, я кивнул – вот и все. Один удар я пропустил, но если честно, то тяжело драться во вратарской амуниции. Надо посмотреть со стороны.

Не скажу, что я кем-то вдохновлялся в этом смысле, просто по молодости у меня были такие, скажем так, наклонности, тренеры были недовольны, пришлось меняться. Но подраться с чужим – почему бы и нет? Не жалею, что подрался и пришлось замениться, завели публику, такое нечасто увидишь.

Не говорю, что я буду и дальше драться, но себя в обиду не дам. Сложно сказать, кто победил в драке. По попаданиям 1:1, а остальное судьи пускай решают (смеется). После моего удара он задышал? Может, и задышал, а я нет. Я занимался боксом, меня несколько лет назад тренировали боксеры, я не задышал», – сказал вратарь «Авангарда» Андрей Мишуров. 

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Чемпионат»
