Ги Буше о драке вратарей: «Хорошо, что Мишуров не получил повреждения. Если бы я знал, что такое произойдет, сделал бы все, чтобы он остался в площади ворот»

Ги Буше высказался о драке вратаря Андрея Мишурова в матче КХЛ.

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:1. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями команд Андреем Мишуровым и Адамом Гуской .

«Я, как уже сказал, действительно был очень удивлен произошедшим. Это не то, что мне хотелось увидеть. Не знаю, что могло спровоцировать эту драку, может, что-то личное, что произошло в «Адмирале».

Хорошо, что наш вратарь не получил повреждения. А что, если бы он травмировал руку? Или лицо? Тогда нам нужен был бы еще один вратарь, а в этот момент сезона не так легко заполучить хорошего голкипера.

Если бы я знал, что такое произойдет, я бы сделал все, чтобы наш вратарь остался в площади ворот. Но когда я заметил, было уже слишком поздно», – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом»

«Авангард» выиграл 8 из 9 последних матчей. Шарипзянов, Потуральски, Окулов и Фьоре набрали по 2 очка в игре с «Адмиралом»