Ги Буше о драке вратарей: «Это был сюрприз для меня, не ожидал. Не знаю, чем Мишуров руководствовался. Наверное, это было шоу для болельщиков»

Ги Буше высказался о драках в игре «Авангарда» с «Адмиралом».

«Авангард» обыграл «Адмирал» в матче регулярного чемпионата со счетом 6:1. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями команд Андреем Мишуровым и Адамом Гуской .

– Позади тяжелый выезд, как правило, в первой домашней игре непросто. Мы хотели выйти мощно, хотели показать, что можем действовать хорошо после непростой поездки. Я доволен, что ребята это продемонстрировали и выглядели на льду очень хорошо.

– Что думаете по поводу драк сегодня? И Чеккони, и Мишурова.

– Что касается Чеккони, это было ожидаемо от него. Все‑таки он силовой и агрессивный игрок, который всегда готов вступить в бой, если это необходимо.

Что касается нашего вратаря, то это был сюрприз для меня, я никак этого не ожидал. Уж не знаю, что там произошло, чем он руководствовался, когда решил подраться с вратарем своей бывшей команды. Наверное, это было шоу для болельщиков, и получилось интересно, – сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

