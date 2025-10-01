Тамбиев о драке вратарей: «Я это не приветствуют. Голкипер должен играть в воротах, а не драться»
Леонид Тамбиев заявил, что не приветствует драки вратарей в КХЛ.
«Адмирал» проиграл «Авангарду» со счетом 1:6. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями команд Андреем Мишуровым и Адамом Гуской.
– С самого начала игра не заладилась. Все, что было, соперник реализовал.
Потом было много положительных моментов. Надо посмотреть, разобраться.
– Что думаете по поводу драки вратарей?
– Я это не приветствуют. Считаю, вратарь должен играть в воротах, а не драться, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.
Вратари Мишуров и Гуска подрались в матче «Авангарда» с «Адмиралом»
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
