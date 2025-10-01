Тамбиев о драке вратарей: «Я это не приветствуют. Голкипер должен играть в воротах, а не драться»

Леонид Тамбиев заявил, что не приветствует драки вратарей в КХЛ.

«Адмирал» проиграл «Авангарду » со счетом 1:6. По ходу игры Фонбет Чемпионата КХЛ произошла драка между вратарями команд Андреем Мишуровым и Адамом Гуской .

– С самого начала игра не заладилась. Все, что было, соперник реализовал.

Потом было много положительных моментов. Надо посмотреть, разобраться.

– Что думаете по поводу драки вратарей?

– Я это не приветствуют. Считаю, вратарь должен играть в воротах, а не драться, – сказал главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев .

