«Сибирь» может уволить Епанчинцева в случае поражения от «Салавата». Клуб идет 10-м на Востоке (Артур Хайруллин)
«Сибирь» может уволить Вадима Епанчинцева с поста главного тренера.
По информации журналиста «Спорт-Экспресса» Артура Хайруллина, это может произойти в случае поражения новосибирцев в матче с «Салаватом», который состоится 1 октября в Уфе.
«Сибирь» идет на десятом месте в Восточной конференции, набрав 8 очков за 9 матчей. Столько же баллов у «Амура» и «Адмирала».
Команда проиграла два последних матча, ведя в счете по ходу встречи: 4:6 с «Барысом» (вели 4:2) и 3:4 с «Металлургом» (было 3:1).
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Артура Хайруллина
