  Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»

Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Металлургом» (3:4) в Fonbet КХЛ.

«Сибирь» проиграла магнитогорскому клубу в выездном матче со счетом 3:4. 

– Обидное поражение, не дотерпели в концовке матча, не сработало большинство, последнее время оно у нас вообще не идет. Ребята старались, терпели, уделили внимание обороне. Провели хороший третий период, кроме пропущенного в концовке гола.

– Почему отсутствовали Приски и Красоткин?

– У Красоткина ничего серьезного, есть микротравма, дали ему полностью восстановиться, у Приски сегодня температура, – сказал главный тренер «Сибири». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
