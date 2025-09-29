Епанчинцев о 3:4 с «Металлургом»: «Обидное поражение. «Сибирь» не дотерпела в концовке, большинство у нас не работает последнее время»
Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Металлургом» (3:4) в Fonbet КХЛ.
«Сибирь» проиграла магнитогорскому клубу в выездном матче со счетом 3:4.
– Обидное поражение, не дотерпели в концовке матча, не сработало большинство, последнее время оно у нас вообще не идет. Ребята старались, терпели, уделили внимание обороне. Провели хороший третий период, кроме пропущенного в концовке гола.
– Почему отсутствовали Приски и Красоткин?
– У Красоткина ничего серьезного, есть микротравма, дали ему полностью восстановиться, у Приски сегодня температура, – сказал главный тренер «Сибири».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
