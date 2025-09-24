«Салават» проиграл 5 матчей подряд. У команды Козлова лишь 1 победа с начала сезона и последнее место на Востоке

«Салават» потерпел 5-е поражение подряд в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Команда под руководством Виктора Козлова уступила «Сибири » (2:3 Б) на выезде.

У «Салавата » лишь 1 победа в 7 матчах с начала сезона – над «Металлургом» (3:2 ОТ) в гостях. Уфимский клуб занимает последнее место в таблице Восточной конференции, набрав 4 очка.

«Сибирь» одержала 4-ю победу в 7 матчах сезона. Команда Вадима Епанчинцева идет 7-й на Востоке с 8 баллами.