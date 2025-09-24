Епанчинцев о 3:2 с «Салаватом»: «Сибирь» нашла силы переломить матч, дорогого стоит. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда»
Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Салаватом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.
«Сибирь» победила уфимский клуб в домашнем матче со счетом 3:2 Б.
– Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч. Важные два очка. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда. Сыграли где‑то и за травмированных ребят.
– С чем связанно не самое высокое качество хоккея?
– Больше психологические моменты. Есть игроки, которые делают много брака. Сильно хотят, видимо, в голове это сидит.
– С чем связанно отсутствие шайб в первом периоде?
– Хотим забивать, но пока не получается, – сказал главный тренер «Сибири».
