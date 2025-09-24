Епанчинцев о 3:2 с «Салаватом»: «Сибирь» нашла силы переломить матч, дорогого стоит. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда»

Вадим Епанчинцев подвел итоги игры с «Салаватом» в Fonbet Чемпионате КХЛ.

«Сибирь» победила уфимский клуб в домашнем матче со счетом 3:2 Б.

– Дорогого стоит, что в третьем периоде нашли силы переломить этот матч. Важные два очка. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда. Сыграли где‑то и за травмированных ребят.

– С чем связанно не самое высокое качество хоккея?

– Больше психологические моменты. Есть игроки, которые делают много брака. Сильно хотят, видимо, в голове это сидит.

– С чем связанно отсутствие шайб в первом периоде?

– Хотим забивать, но пока не получается, – сказал главный тренер «Сибири ».