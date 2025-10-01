Быков о рекордном контракте Капризова: «Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Очень рад за Кирилла»

Вячеслав Быков оценил рекордный контракт Кирилла Капризова с «Миннесотой».

Вчера 28-летний форвард подписал с «Уайлд » новое соглашение на 8 лет и 136 миллионов долларов, что стало рекордом НХЛ по общей и средней за год (17 млн) суммам.

– Очень рад за Кирилла. Выдающийся хоккеист оценен по достоинству своего мастерства и человеческих качеств. Браво!

– Самый большой контракт в КХЛ – доказательство высокого уровня российских игроков?

– Безусловно. Конечно же, среди других высокоуровневых игроков других наций, – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков .

В новом контракте Капризова с «Миннесотой» есть полный запрет на перемещения – в течение всех 8 лет. Из общей суммы 136 млн долларов 128 приходится на подписные бонусы