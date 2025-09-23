  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»
1

Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»

Вячеслав Быков считает, что рано говорить о закате карьеры Евгения Кузнецова.

Кузнецов ранее покинул СКА. Сейчас он находится без контракта. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ.

«Нельзя говорить о закате карьеры Кузнецова. Евгений еще сможет найти клуб и передать свой опыт игры и мастерство молодым хоккеистам.

Он точно будет востребован как в нашей лиге, так и за рубежом», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoЕвгений Кузнецов
возможные переходы
logoКХЛ
logoВячеслав Быков
logoНХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Бабаев о переходе Кузнецова в НХЛ: «Появилась еще пара вариантов, пока не можем поставить финальную точку. То Евгения что‑то не устраивает, то нас»
3416 сентября, 15:09
Агент Кузнецова о возвращении в НХЛ: «Сподвижки есть, решения нет. Вылетим в Америку, как только подпишем контракт. Евгений в России продолжает подготовку к сезону»
2412 сентября, 17:56
Агент Кузнецова о переходе форварда в НХЛ: «Есть моменты, из-за которых приходится ждать. Посмотрим, как все будет, время еще есть»
159 сентября, 14:17
Главные новости
Овечкин может снова пропустить тренировку «Вашингтона» из-за травмы. Он не сыграл с «Бостоном» в первом выставочном матче
8 минут назад
КХЛ. «Металлург» принимает «Спартак», СКА против «Авангарда», ЦСКА победил «Адмирал»
102сегодня, 14:01Live
Ротенберг о встрече с представителями Федерации хоккея Китая: «Обсудили внедрение методик программы «Красная Машина» в систему китайского хоккея»
550 минут назадФото
«Авангард» о переходе Хмелевски: «Помогли коллегам максимально раскрутить новость 💪. Продолжаем поиски и обязательно найдем того самого»
1059 минут назад
«Салават» обменял Хмелевски в «Ак Барс» на Калинюка и денежную компенсацию
45сегодня, 14:11
«Ак Барс» заплатит «Салавату» 230 млн рублей за Хмелевски («Вброс по борту»)
19сегодня, 13:31
Никитин о том, что ЦСКА 2 раза отдал преимущество в 2 гола: «Стабильность – признак мастерства. Мастерства игры на команду. Мы только учимся, поэтому «запои» бывают»
1сегодня, 13:13
Хмелевски перейдет в «Ак Барс» из «Салавата». Клуб из Казани перекрыл предложение «Авангарда» по сумме (Никита Филатов)
52сегодня, 12:56
ЦСКА прервал 3-матчевую серию поражений. «Адмирал» отыгрался с 0:2 и 2:4, но уступил команде Никитина – 4:5
5сегодня, 12:12
Сергей Гончарук: «Ни Олимпиаду, ни ЧМ без России не смотрю. Другим странам будет неинтересно играть с более слабыми сборными, они многое теряют»
5сегодня, 11:59
Ко всем новостям
Последние новости
Конюшков об игре против СКА: «Без негатива выходили на матч. Благодарность Ларионову за то, что поработали с ним 3 года. Это большая величина для хоккея»
сегодня, 14:27
Яруллин помещен в список травмированных. Защитник «Ак Барса» пропустит минимум месяц («Бизнес Online»)
сегодня, 13:59
Бурдасов об уходе из «Трактора»: «Если есть претензии – скажу в лицо. Гнилые действия ненавижу. У меня с Волковым никогда не было личных вопросов»
2сегодня, 13:55
Тамбиев о 4:5 от ЦСКА: «К ребятам нет претензий. Сражались, отыгрались, но надо уметь доводить такие матчи до логического завершения. Глубины состава не хватает»
сегодня, 13:43
Плющев о результатах «Авангарда»: «Ги Буше приглашал игроков, в которых видел возможность продолжить серьезную работу для достижения целей. Менеджер четко выполняет его указания»
1сегодня, 12:45
Сушинский о хет-трике Радулова в игре с «Сочи»: «Если Овечкин в НХЛ три забивает, там же не говорят, что остальные уступают. Надо порадоваться за него, он в хорошей форме»
сегодня, 12:27
Миронов о Розенбауме: «Нравятся его песни, энергетика. Человеку 74 года, а он такие концерты выдает по 3 часа и без фонограммы, живым голосом»
1сегодня, 11:40
Корнилов о «Динамо»: «Большинство работает, лидеры очки набирают. Может, после Хабаровска ситуация постепенно будет выправляться»
сегодня, 11:13
Кулик заработает 10 млн рублей в «Салавате» (Metaratings)
4сегодня, 10:45
Спунер об 1:0 с «Торпедо»: «Это был наш лучший матч в сезоне. Мы хорошо начали, все 60 минут наша игра в неравных составах была лучше. Мы заслужили победу»
1сегодня, 10:26