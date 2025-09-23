Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»

Вячеслав Быков считает, что рано говорить о закате карьеры Евгения Кузнецова.

Кузнецов ранее покинул СКА. Сейчас он находится без контракта. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ .

«Нельзя говорить о закате карьеры Кузнецова . Евгений еще сможет найти клуб и передать свой опыт игры и мастерство молодым хоккеистам.

Он точно будет востребован как в нашей лиге, так и за рубежом», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.