Быков о Кузнецове: «Нельзя говорить о закате карьеры. Он сможет найти клуб, передать опыт и мастерство молодым хоккеистам. Будет востребован в нашей лиге и за рубежом»
Вячеслав Быков считает, что рано говорить о закате карьеры Евгения Кузнецова.
Кузнецов ранее покинул СКА. Сейчас он находится без контракта. Сообщалось, что игрок намерен вернуться в НХЛ.
«Нельзя говорить о закате карьеры Кузнецова. Евгений еще сможет найти клуб и передать свой опыт игры и мастерство молодым хоккеистам.
Он точно будет востребован как в нашей лиге, так и за рубежом», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
