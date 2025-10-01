  • Спортс
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»

Александр Бурмистров заявил, что «Шанхай» стремится к лидирующим позициям в КХЛ.

Команда под руководством Жерара Галлана выиграла 5 из 9 матчей сезона Fonbet КХЛ. «Шанхай» на данный момент идет 4-м на Западе с 12 баллами. 

– У вас не было предсезонки, при этом старт сезона получился неплохим с точки зрения набора очков. Можно сказать, что у команды получается строиться прямо походу регулярного чемпионата?

– У нас звенья меняются практически каждую игру. Пока притираемся друг другу, узнаем партнеров. Каждый может сыграть с каждым, ничего страшного в этом нет.

– Вы уже адаптировались к требованиям Галлана?

– Мы еще притираемся друг другу, но уже поняли, что от нас хотят и как мы должны действовать. Каждый матч мы играем в одинаковый хоккей, ничего не меняя.

– Первое время вы выполняли функции переводчика для Галлана. Сейчас продолжаете этим заниматься?

– Стараюсь помогать. Особенно при разговоре с судьями.

– Можно сказать, что таким началом сезона у команды получилось здорово зарекомендовать себя в КХЛ?

– Думаю, по нам видно, что мы не та команда, которая будет идти на последних местах. Мы хотим быть на вершине таблицы и показываем это от игры к игре, – сказал форвард «Дрэгонс». 

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
