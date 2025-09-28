Галлан про тайм-аут в конце 3-го периода: «Я канадский тренер, работал в НХЛ, поэтому иногда принимаю такие решения. Не очень понравилось, как ребята играли последние 5 минут в зоне защиты»
Жерар Галлан высказался о победе над «Спартаком» (3:1).
– Хорошая, равная игра. Переломным моментом стала шайба Никиты Попугаева за секунду до конца второго периода.
– Почему вы взяли тайм-аут в концовке третьего периода?
– Я канадский тренер, долгое время работал в НХЛ, поэтому я иногда принимаю такие решения.
Мне не очень понравилось, как ребята играли последние пять минут в зоне защиты, а я считал, что нужно больше времени в атаке проводить. Именно об этом и говорил ребятам, – сказал главный тренер «Шанхая» Жерар Галлан.
