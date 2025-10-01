Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)
Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в Германии.
Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что 31-летний нападающий получил травму и пропустит около 1,5 месяца.
По сведениям Metaratings, Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в одной из клиник Германии.
Срок восстановления форварда ориентировочно составляет 4 недели. В текущем FONBET Чемпионате КХЛ Якупов набрал 3 (1+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 1». Его подробная статистика – здесь.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости