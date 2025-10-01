Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)

Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в Германии.

Ранее главный тренер «Авангарда » Ги Буше сообщил , что 31-летний нападающий получил травму и пропустит около 1,5 месяца.

По сведениям Metaratings, Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в одной из клиник Германии.

Срок восстановления форварда ориентировочно составляет 4 недели. В текущем FONBET Чемпионате КХЛ Якупов набрал 3 (1+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 1». Его подробная статистика – здесь .