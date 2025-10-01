  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)
1

Якупов перенес операцию в Германии. Форвард «Авангарда» вернется на лед через месяц (Metaratings)

Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в Германии.

Ранее главный тренер «Авангарда» Ги Буше сообщил, что 31-летний нападающий получил травму и пропустит около 1,5 месяца. 

По сведениям Metaratings, Наиль Якупов успешно перенес операцию на ноге в одной из клиник Германии.

Срок восстановления форварда ориентировочно составляет 4 недели. В текущем FONBET Чемпионате КХЛ Якупов набрал 3 (1+2) очка за 4 игры при полезности «плюс 1». Его подробная статистика – здесь

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: Metaratings
logoАвангард
logoКХЛ
травмы
logoНаиль Якупов
logoЗдоровье
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Ги Буше после 5:2 с «Салаватом»: «У «Авангарда» непростая 4-матчевая серия, плох в ней был только 1 период против «Трактора». Наша задача – быть лучшими все 60 минут»
2227 сентября, 15:27
Евгений Свечников перенес операцию на колене, сообщил тренер «Амура» Гальченюк. Форвард пропустит 3-4 недели
225 сентября, 13:33
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
424 сентября, 17:17
Главные новости
НХЛ. Выставочные матчи. «Вашингтон» сыграет с «Коламбусом», «Тампа» – с «Флоридой», «Колорадо» против «Вегаса», «Миннесота» встретится с «Виннипегом»
1вчера, 23:35
Кто из легенд хоккея снимался в «Молодежке»? А кто забрасывал шайбу в «Смешариках»?
вчера, 22:30Спецпроект
Жамнов о 6:3 с «Трактором»: «У «Спартака» есть проблески, ребята правильно восприняли критику. Настрой и самоотдача – одни из главных факторов»
1вчера, 21:08
Гру о 3:6 от «Спартака»: «Разочарован, «Трактор» не заслужил победу. У Ливо много хороших эпизодов, не ждал, что он сразу забросит 49 шайб»
4вчера, 20:13
Агент Кузнецова: «В «Металлурге» проявили интерес, мы приостановили переговоры с клубами НХЛ. Евгений пройдет медосмотр, если завтра договоримся»
39вчера, 20:01
Герин о новом контракте Капризова: «Великий день для «Миннесоты», болельщиков, всего штата. Это не было простое решение, Кирилл хотел убедиться, что будет счастлив»
4вчера, 19:23
«Спартак» обыграл «Трактор» – 6:3. У Порядина 2+2, Коростелев сделал дубль, у Ружички и Рубцова по голу и ассисту
8вчера, 19:01
КХЛ. «Спартак» победил «Трактор», «Сочи» обыграл «Ладу»
45вчера, 18:56
Терещенко о контракте Капризова с «Миннесотой» на 136 млн: «Заберет Кубок Стэнли, надеюсь. Слава богу, что русских ребят так ценят»
7вчера, 18:16
Капризов о контракте на 136 млн долларов: «Рад остаться в «Миннесоте» еще на 8 лет. Начинаем работу»
58вчера, 17:28
Ко всем новостям
Последние новости
Бурмистров о «Шанхае»: «Не та команда, которая будет идти на последних местах. Хотим быть на вершине КХЛ, показываем это от игры к игре»
вчера, 22:00
Порядин о 2+2 против «Трактора»: «Было хорошее настроение, вера в себя – когда она есть, чувствуешь момент. Не нужно сильно закапываться в себе»
1вчера, 21:48
Коньков о «Нефтехимике»: «Не смотрит на авторитетов. Когда проигрывали «Локомотиву» 0:2, на лавке было спокойствие, они выправили матч и победили. Гришин чувствует коллектив»
вчера, 21:23
Крикунов о 4:0: «Лада» основной противник «Сочи», было важно победить. Из звездных команд прихватим кого-то, подберем очки: кто-то не настроится, недооценит нашу команду»
1вчера, 20:42
Батрак про 136 млн у Капризова в «Миннесоте»: «Один россиянин забил больше всех, другой стал самым высокооплачиваемым, приятно. Кирилл всем доволен, не было выкручивания рук, думаю»
1вчера, 20:29
Шилингтон и Лабанк не прошли просмотр в «Каролине». Кевин может перейти в ЦСКА, армейцы активно интересуются форвардом (Артур Хайруллин)
2вчера, 19:51
Десятков о 0:4 от «Сочи»: «Лада» проиграла по всем статьям. В энергозатратный хоккей играть пока не можем, моменты есть, но реализация катастрофическая»
вчера, 19:35
«Сочи» нанес «Ладе» 9-е поражение подряд. У тольяттинцев лишь 1 победа в сезоне – над «Автомобилистом»
вчера, 18:44
Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»
вчера, 18:33
Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх
2вчера, 18:05