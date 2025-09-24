Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
Александр Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы.
Об этом сообщает журналист «Спорт-Экспресса» Артур Хайруллин.
В прошлом сезоне 28-летний нападающий «Нефтехимика» получил травму в октябре в матче со СКА (2:3 ОТ) и вылетел до конца регулярного чемпионата.
В текущем сезоне Дергачев провел 7 матчей за нижнекамский клуб и сделал 4 результативные передачи.
