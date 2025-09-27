Ги Буше после 5:2 с «Салаватом»: «У «Авангарда» непростая 4-матчевая серия, плох в ней был только 1 период против «Трактора». Наша задача – быть лучшими все 60 минут»

Ги Буше оценил игру «Авангарда» в выездной серии в Fonbet Чемпионате КХЛ.

Сегодня омский клуб обыграл «Салават» (5:2) в гостевом матче.

Последние 4 матча «Авангард» провел на выезде. У омичей на этом отрезке только одно поражение – от «Трактора» (1:5). Кроме того, команда Ги Буше обыграла СКА (4:2), «Ак Барс » (6:1).

– Очень непростая 4-матчевая поездка, плох в ней был только один единственный период против «Трактора », физически там были не готовы, что и сказалось на результате. Сегодня сделали выводы, здорово выглядели в физическом плане, прессинговали. Выводы и позволили нам одержать победу.

– Три победы в четырех матчах выездной серии. Как оцените?

– Если бы до начала серии сказали, что у нас будет лишь один плохой период, я был бы доволен. Очень мощные соперники были, в течение выезда и до него мы испытывали проблемы с травмами. Якупова не хватает, это влияет на центральную ось.

Важно, как отреагировали, все игроки понимают ситуацию, адаптируются и учатся новым ролям. Понимают, что надо давать энергию команде. Я не бываю доволен никогда, всегда есть над чем работать и что улучшать.

– Реализовали только одно большинство. Чего не хватило в этом компоненте сегодня?

– Было всего четыре большинства, 25% – не самые плохие цифры, весьма хорошие. В третьем периоде сказалось, что ребята с преимуществом в счете действовали в более красивом стиле, вместо того, чтобы просто брать. Одно из четырех – хорошие цифры.

– Как оцените игру Войнова?

– Обожаю его как игрока. Когда был в Северной Америке, были попытки приобрести его. Огромный профессионал, праворукий защитник. Каждый день доказывает отношением к делу, внутри раздевалки он лидер. В начале сезона он был не в лучшей форме, пришлось поработать, но сейчас он показывает свой креатив и ум.

– У «Салавата» шесть поражений подряд, какой у вас подход к играм против соперников с тяжелой ситуацией, с серией поражений из пяти матчей?

– Никакой разницы, на какой серии находится соперник, к каждой игре готовимся, не учитывая обмены, показатели соперника. Важно быть готовым одинаково к каждой игре, никаких особых установок не было.

– Учитывали, что «Салават» часто пропускает рано?

– Эта статистика больше для болельщиков и фанатов, я не обращаю внимание на это. Может случиться что угодно, отталкиваемся только от своей игры. Наша задача – быть лучшими все 60 минут и показывать свои лучшие качества. На такие детали и вещи смотреть нет смысла, это все было в прошлом и не влияет на будущее, – сказал главный тренер «Авангарда » Ги Буше.