Евгений Свечников перенес операцию на колене, сообщил тренер «Амура» Гальченюк. Форвард пропустит 3-4 недели

Евгений Свечников пропустит 3-4 недели из-за травмы колена.

28-летний нападающий пока не дебютировал за «Амур » в этом сезоне Fonbet КХЛ. Ранее тренер хабаровского клуба Александр Гальченюк сообщил, что у Свечникова проблемы с коленом.

– Через сколько ждать возвращения Свечникова?

– Мы нашли и решили проблему с Евгением Свечниковым , это боевая единица и потеря для нас. Мы делали и снимки, и УЗИ, но только хирургическое вмешательство помогло решить проблему. Не будем форсировать, Евгений выйдет на лед только готовым на 100%, недели через три‑четыре, – сказал Александр Гальченюк после победы над ЦСКА (2:0).