Мерфи о молодежи в СКА: «Невероятна! Тройка Дишковский – Короткий – Поляков привносит глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо»

Трефор Мерфи положительно высказался о молодых игроках в СКА.

– Спустя месяц с начала чемпионата можно сказать, что вы окончательно адаптировались к команде. Что можете сказать о своих североамериканских партнерах, которые пополнили СКА в межсезонье?

– Всегда приятно иметь большое количество земляков в коллективе. Игра в СКА – это большой шанс для нас, чтобы показать себя. Стараюсь помогать партнерам в адаптации и подсказывать что-то по бытовым вопросам. Думаю, что все они наслаждаются игрой в СКА.

– В составе много молодых русских игроков, которые способны занимать лидирующие позиции. Удивляет такая результативность ребят?

– Совершенно не удивляет, эти ребята просто невероятны! У нас есть тройка Дишковский – Короткий – Поляков , которая привносит в команду глубину и скорость. Их невозможно сравнить с кем-либо.

Круто, что у нас в команде сплав молодости и опыта. Думаю, что ребята помладше будут играть очень важную роль на протяжении всего сезона, – сказал канадский защитник СКА Тревор Мерфи.