Зислис о СКА: «Не претендент на Кубок: молодые вратари, сомнительные защитники – Филлипс, Мерфи, Менелл. Второй раунд плей-офф – потолок»

Михаил Зислис не считает СКА претендентом на Кубок Гагарина.

У команды Игоря Ларинова 4 победы в 7 матчах сезона. Петербургский клуб набрал 9 баллов.

«Смотреть на СКА приятно. Это не претендент на Кубок [Гагарина]: молодые вратари, сомнительные защитники. Они обыгрывают тех, кого должно были обыгрывать.

Очень странная комплектация. Особенно защита: Филлипс, Мерфи , Менелл . На кого можно положиться? Для них потолок – второй раунд», – сказал журналист Михаил Зислис в выпуске «СЭ Хоккейный».