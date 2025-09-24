Зислис о СКА: «Не претендент на Кубок: молодые вратари, сомнительные защитники – Филлипс, Мерфи, Менелл. Второй раунд плей-офф – потолок»
Михаил Зислис не считает СКА претендентом на Кубок Гагарина.
У команды Игоря Ларинова 4 победы в 7 матчах сезона. Петербургский клуб набрал 9 баллов.
«Смотреть на СКА приятно. Это не претендент на Кубок [Гагарина]: молодые вратари, сомнительные защитники. Они обыгрывают тех, кого должно были обыгрывать.
Очень странная комплектация. Особенно защита: Филлипс, Мерфи, Менелл. На кого можно положиться? Для них потолок – второй раунд», – сказал журналист Михаил Зислис в выпуске «СЭ Хоккейный».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
