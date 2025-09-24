  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Зислис о СКА: «Не претендент на Кубок: молодые вратари, сомнительные защитники – Филлипс, Мерфи, Менелл. Второй раунд плей-офф – потолок»
2

Зислис о СКА: «Не претендент на Кубок: молодые вратари, сомнительные защитники – Филлипс, Мерфи, Менелл. Второй раунд плей-офф – потолок»

Михаил Зислис не считает СКА претендентом на Кубок Гагарина.

У команды Игоря Ларинова 4 победы в 7 матчах сезона. Петербургский клуб набрал 9 баллов. 

«Смотреть на СКА приятно. Это не претендент на Кубок [Гагарина]: молодые вратари, сомнительные защитники. Они обыгрывают тех, кого должно были обыгрывать.

Очень странная комплектация. Особенно защита: Филлипс, Мерфи, Менелл. На кого можно положиться? Для них потолок – второй раунд», – сказал журналист Михаил Зислис в выпуске «СЭ Хоккейный».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
Михаил Зислис
logoСпорт-Экспресс
logoБреннан Менелл
logoТревор Мерфи
logoКХЛ
logoМаркус Филлипс
logoСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хайруллин о 2:4 с «Авангардом»: «Нас обыграл Серебряков. СКА создал много моментов, надо было забивать»
3сегодня, 12:34
Пономарев о победе «Авангарда»: «Каждый матч против СКА – принципиальный. Вышли совершенно другой командой на 3-й период»
сегодня, 11:23
Филлипс о 2:4 с «Авангардом»: «Это был хороший тест для СКА. Мы показали, что можем играть с соперниками такого уровня»
сегодня, 07:40
Главные новости
КХЛ. «Локомотив» обыграл «Северсталь», «Динамо» Минск против «Торпедо», «Шанхай» в гостях у «Динамо» Москва, «Сибирь» одолела «Салават»
1388 минут назадLive
Черкас о СКА: «Ларионов хочет поставить красивый хоккей, но тогда нужен Третьяк на воротах, либо Фетисов и Касатонов в обороне. Разве умение удержать счет и выиграть – это автобус?»
11 минут назад
Алалыкин про обмен Хмелевски из «Салавата»: «Забрали и забрали, что мы с этим сделаем. Выходим и бьемся – за себя и республику»
234 минуты назад
Сушинский о «Салавате»: «Деньги за Хмелевски помогут протянуть сезон, надеюсь. Спонсоров тяжело найти, все смотрят, какой будет выхлоп. Это же не 1 млн рублей потратить – 2 млрд минимум»
4сегодня, 17:03
Козлов об уходе Хмелевски: «Это стало сюрпризом. Для «Салавата» он сделал много, мы должны уважать его решение, можем только пожелать удачи»
8сегодня, 16:10
Овечкин пропустит выставочный матч с «Филадельфией». Капитан «Вашингтона» восстанавливается после травмы нижней части тела
2сегодня, 15:58
«Салават» проиграл 5 матчей подряд. У команды Козлова лишь 1 победа с начала сезона и последнее место на Востоке
8сегодня, 15:34
Артюхин о Хмелевски: «Авангард» был бы лучшим вариантом. Команда собиралась под Кубок Гагарина, там североамериканский тренер. «Ак Барс» сейчас не на том уровне»
24сегодня, 15:23
«Сибирь» победила «Салават» по буллитам – 3:2. Решающий бросок реализовал Уилсон, игравший в Уфе в прошлом сезоне
13сегодня, 15:05
НХЛ. Выставочные матчи. «Флорида» сыграет с «Каролиной», «Питтсбург» – с «Коламбусом», «Эдмонтон» встретится с «Сиэтлом»
1сегодня, 14:47
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» нанес «Ладе» 6-е поражение подряд. Тольяттинцы забили на 58-й и 59-й, переведя игру в овертайм, но уступили в серии буллитов
244 минуты назад
Дергачев выбыл на длительный срок из-за травмы. Форвард «Нефтехимика» пропустил большую часть прошлого сезона из-за повреждения кисти
сегодня, 17:17
Браташ о возвращении к тренерству: «Руки чешутся, успел соскучиться по работе, жду возможности. Я всю жизнь в хоккее – 50 лет, абстрагироваться не получится, даже если захочешь»
1сегодня, 16:50
Комтуа о Морозове: «Известен тем, что играет грязно и не отвечает за свои действия. Не уважаю таких игроков»
5сегодня, 16:37
Епанчинцев о 3:2 с «Салаватом»: «Сибирь» нашла силы переломить матч, дорогого стоит. Через такие игры мы становимся лучше, растем как команда»
сегодня, 16:21
Агент Лихачева о переходе в «Амур»: «У Хартли в «Локомотиве» многие игроки чуть ли не кровью харкают на тренировках. Между этим и практикой в аренде выбрали второе»
8сегодня, 15:45
Комтуа о сравнениях с Маршандом: «Он игрок другого уровня, легенда хоккея, будущий член Зала славы. Я очень далеко от него»
3сегодня, 15:12
У «Нью-Джерси» и Люка Хьюза нет прогресса в переговорах о новом контракте. 22-летний защитник – ограниченно свободный агент (Пьер ЛеБрюн)
3сегодня, 14:46
Вратарь «Торонто» Уолл взял отпуск по семейным обстоятельствам. Сроки возвращения не уточняются
1сегодня, 14:21
Браташ об увольнении Миронова из «Лады»: «Не удивлен. От меня отказались так же быстро, хотя я проявлял себя»
1сегодня, 13:42