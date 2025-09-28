  • Спортс
Батрак о СКА: «Позиционных атак почти нет, без них даже в полуфинал не попасть. Но все складывается лучше, чем я ожидал»

Артем Батрак оценил перспективы СКА в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Армейцы набрали 11 очков за 8 игр в регулярном чемпионате и занимают четвертое место в Западной конференции.

– По поводу СКА вы говорили, что не понимаете, что хочет Игорь Ларионов. Сейчас удалось понять, во что теперь играет команда?

– Это не моя мысль, но я с ней согласен: у Ларионова в прошлом сезоне в «Торпедо» не было ничего, кроме прямых атак. Там могли отобрать шайбу в своей зоне и быстро убежать в чужую, и это было чуть ли не единственное оружие команды.

Сейчас в СКА в целом то же самое, хотя исполнители по мастерству выше, чем в «Торпедо». Большинство работает, и в неравных составах команда играет реально хорошо. Но очень мало позиционных атак, хотя, может быть, я видел не самые лучшие матчи в исполнении армейцев. Команда не может попасть даже в полуфинал без позиционного нападения, которого у СКА сейчас почти нет.

Я боялся, что Менелл будет большой ошибкой СКА, но сейчас рад, что у него получается забивать. Мерфи тоже свои очки набирает. Как вернутся Педан и Зайцев, то еще сильнее будет оборона у СКА.

В целом у СКА все складывается даже несколько лучше, чем я ожидал, и я действительно верю, что по ходу сезона будет еще лучше, – сказал комментатор Артем Батрак.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
