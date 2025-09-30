Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ. У форварда 123 очка в 176 играх

Артур Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи», набрав 123 очка.

28-летний форвард «южан» отличился результативной передачей на Амира Гараева в матче FONBET КХЛ с «Ладой» (3:0 , третий период).

Тянулин стал лучшим бомбардиром в истории «Сочи» в КХЛ, набрав 123 (43+80) очка в 176 матчах.

Также в топ-5 бомбардиров «южан» с учетом плей-офф входят Крикунов Илья (122 очка), Андре Петерссон (113), Сергей Шмелев (107) и Андрей Костицын (105).

Тянулин выступает за южан с 2022 года. Напомним, что «Сочи » вступил в лигу в 2014 году.

Тянулин набрал 122-е очко за «Сочи» и побил клубный рекорд Ильи Крикунова в рамках регулярок КХЛ