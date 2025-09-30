Ларионов о том, что тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах: «Раздевалка – это их территория. У нас нет прослушки, микрофонов. Может, такое было раньше»

Тренеры СКА не прослушивают разговоры игроков в перерывах, сказал Игорь Ларионов.

– В раздевалке во время перерывов говорят только тренеры или игроки тоже вносят предложения?

– Раздевалка – территория игроков. У нас нет прослушки, микрофонов, чтобы слушать, о чем говорят ребята. Может, такое было раньше. Уверен, у них есть свой диалог – по моей практике.

Обычно в перерыве ты приходишь в раздевалку за 5-6 минут до выхода на лед, говоришь, что надо подкорректировать. Мы говорим о характере, ментальности и усилиях, которые ждем от ребят.

Один-два лидера могут повести за собой, но остальные должны подхватить инициативу и помочь вытащить тяжелый матч. Это процесс, который мы хотим видеть. Легких игр не бывает – нужно учиться вытаскивать сложные матчи.

Нужно поработать, постараться достучаться до игроков. Они должны понимать, что когда-то на мастерстве и классе ты можешь проскочить, но не всегда, – сказал главный тренер СКА после поражения от «Торпедо » (2:5) в FONBET КХЛ.