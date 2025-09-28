Десятков после 2:7 от ЦСКА: «Мне стыдно. Знаем, как исправить ситуацию, но я не предполагал, что все так болезненно будет проходить»

Павел Десятков заявил, что ему стыдно за выступление «Лады».

В субботу команда уступила ЦСКА со счетом 2:7. «Лада » проиграла 8-й матч подряд и идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ.

Напомним, Десятков стал главным тренером «Лады» 19 сентября, сменив на этом посту Бориса Миронова. Это 4-е поражение команды под его руководством.

– В прошлых матчах у вас были вопросы к хоккеистам по самоотдаче, сейчас удалось решить эту проблему?

– Если проиграли с таким счетом, о какой самоотдаче может идти речь? По ней большие вопросы. Они еще в прошлой игре возникли, в третьем периоде некоторые позволили себе такую роскошь, как плохую самоотдачу, их не было в составе.

Предпосылки к улучшению игры есть, но спецбригады играют безобразно. Нужно извиниться перед болельщиками, мне стыдно. Мы знаем, как исправить ситуацию, но я не предполагал, что все так болезненно будет проходить.

– В какой хоккей будет играть команда?

– Конечно, мне хотелось бы играть в красивый, комбинационный хоккей. Но для этого нужен определенный уровень мастерства. Сейчас нужно, чтобы ребята в себя поверили, – сказал главный тренер «Лады» Павел Десятков .