Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»

Дмитрий Гамзин рассказал, кто в ЦСКА бросает лучше всех.

В воскресенье ЦСКА обыграл «Ладу» со счетом 7:2. Дмитрий Бучельников и Николай Коваленко отметились хет-триками.

«Если надо отдать кому-то предпочтение в плане бросков, то Бучела (Бучельников) более опасный.

У него хлесткий бросок», – сказал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин.

Два хет-трика за матч! ЦСКА вынес худшую команду сезона КХЛ

