Гамзин о том, кто в ЦСКА лучше бросает: «Бучельников более опасный. У него хлесткий бросок»
Дмитрий Гамзин рассказал, кто в ЦСКА бросает лучше всех.
В воскресенье ЦСКА обыграл «Ладу» со счетом 7:2. Дмитрий Бучельников и Николай Коваленко отметились хет-триками.
«Если надо отдать кому-то предпочтение в плане бросков, то Бучела (Бучельников) более опасный.
У него хлесткий бросок», – сказал голкипер ЦСКА Дмитрий Гамзин.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
